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27 февраля, 09:29

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Ульяновске

<p>Последствия взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске. Фото © <a href="https://73.mchs.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главное управление МЧС по Ульяновской области</a></p>

Последствия взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске. Фото © Главное управление МЧС по Ульяновской области

Взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном доме в Ульяновске. Как Лайфу сообщил источник в экстренных службах, есть пострадавший.

Хлопок произошёл на пятом этаже дома 129, расположенного на улице Ефремова. В результате инцидента пострадал мужчина, проживающий в этой квартире. Он мог передвигаться и вышел самостоятельно, но был госпитализирован с ожогами. Ещё десять человек удалось эвакуировать из дома, детей среди них нет.

После взрыва начался пожар, однако распространение огня удалось быстро предотвратить. Открытое горение ликвидировано на площади пять квадратных метров.

Два человека погибли при взрыве на месторождении газа в ЯНАО

Два человека погибли при взрыве на месторождении газа в ЯНАО

Ранее взрыв газа произошёл в Новосибирске, в результате которого обрушилось два подъезда пятиэтажного дома. Лайф писал, что в результате трагедии погибло 15 человек. Двое из пострадавших до сих пор в больнице. В пунктах временного размещения находится 38 человек.

Николь Вербер
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