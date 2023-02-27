Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Ульяновске

Взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном доме в Ульяновске. Как Лайфу сообщил источник в экстренных службах, есть пострадавший.

Хлопок произошёл на пятом этаже дома 129, расположенного на улице Ефремова. В результате инцидента пострадал мужчина, проживающий в этой квартире. Он мог передвигаться и вышел самостоятельно, но был госпитализирован с ожогами. Ещё десять человек удалось эвакуировать из дома, детей среди них нет.

После взрыва начался пожар, однако распространение огня удалось быстро предотвратить. Открытое горение ликвидировано на площади пять квадратных метров.