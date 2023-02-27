Два человека остаются в больницах после взрыва газа в Новосибирске
МЧС: Двое пострадавших после взрыва газа в Новосибирске остаются в больницах
Двое пострадавших в результате взрыва в многоэтажном доме в Новосибирске пока остаются в больницах. Как рассказал на совещании начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, в пунктах временного размещения находится 38 человек.
"В медицинских учреждениях остаются два человека, в пунктах временного размещения — 38 человек", — сообщил Орлов.
На текущий момент более 60 жителей рухнувшего дома расселены. Также известно, что из бюджета области и города на оказание материальной помощи пострадавшим выделено 19 миллионов рублей.
Напомним, 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Погибло 15 человек. Следователи вскоре задержали двух подозреваемых по данному делу. Это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина, которые занимались техобслуживанием газовых плит. Оба уже арестованы.
Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области