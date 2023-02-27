Два человека остаются в больницах после взрыва газа в Новосибирске

Двое пострадавших в результате взрыва в многоэтажном доме в Новосибирске пока остаются в больницах. Как рассказал на совещании начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, в пунктах временного размещения находится 38 человек.

"В медицинских учреждениях остаются два человека, в пунктах временного размещения — 38 человек", — сообщил Орлов.

На текущий момент более 60 жителей рухнувшего дома расселены. Также известно, что из бюджета области и города на оказание материальной помощи пострадавшим выделено 19 миллионов рублей.