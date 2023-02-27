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27 февраля, 05:15

Два человека остаются в больницах после взрыва газа в Новосибирске

МЧС: Двое пострадавших после взрыва газа в Новосибирске остаются в больницах

Двое пострадавших в результате взрыва в многоэтажном доме в Новосибирске пока остаются в больницах. Как рассказал на совещании начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, в пунктах временного размещения находится 38 человек.

"В медицинских учреждениях остаются два человека, в пунктах временного размещения — 38 человек", — сообщил Орлов.

На текущий момент более 60 жителей рухнувшего дома расселены. Также известно, что из бюджета области и города на оказание материальной помощи пострадавшим выделено 19 миллионов рублей.

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Напомним, 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Погибло 15 человек. Следователи вскоре задержали двух подозреваемых по данному делу. Это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина, которые занимались техобслуживанием газовых плит. Оба уже арестованы.

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Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

Оксана Попова
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