Число погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске увеличилось до 15
Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске возросло до 15. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей областного Минздрава.
"Скорая помощь 24 февраля доставила пациентку в тяжёлом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом "тромбоэмболия лёгочной артерии" из реабилитационного центра "Ортос", куда после операции, в соответствии со стандартами лечения, женщину перевели из НИИТО на второй этап реабилитации. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, в том числе тромболитическую, пациентка скончалась", — заявила собеседница агентства.
Напомним, 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа.
ТАСС / Кирилл Кухмарь