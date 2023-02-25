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25 февраля, 13:24

Число погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске увеличилось до 15

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске возросло до 15. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей областного Минздрава.

"Скорая помощь 24 февраля доставила пациентку в тяжёлом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом "тромбоэмболия лёгочной артерии" из реабилитационного центра "Ортос", куда после операции, в соответствии со стандартами лечения, женщину перевели из НИИТО на второй этап реабилитации. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, в том числе тромболитическую, пациентка скончалась", — заявила собеседница агентства.

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Напомним, 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Артур Белкин
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