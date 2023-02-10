Суд арестовал второго фигуранта дела о взрыве газа в новосибирской многоэтажке
Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО на два месяца Евгения Кавуна, который является вторым фигурантом дела о взрыве газа в новосибирской многоэтажке. Мужчина за три дня до трагедии менял газовые трубки в квартирах.
"Избрать Кавуну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 апреля", — огласил решение судья Руслан Фролов.
Напомним, 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда. Погибло 13 человек. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Следователи задержали двух подозреваемых по данному делу. Это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина, которые занимались техобслуживанием газовых плит. Сегодня суд арестовал до 29 апреля задержанную Ирину Урбах.