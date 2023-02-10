Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 10:10

Суд арестовал второго фигуранта дела о взрыве газа в новосибирской многоэтажке

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО на два месяца Евгения Кавуна, который является вторым фигурантом дела о взрыве газа в новосибирской многоэтажке. Мужчина за три дня до трагедии менял газовые трубки в квартирах.

"Избрать Кавуну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 апреля", — огласил решение судья Руслан Фролов.

Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Напомним, 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда. Погибло 13 человек. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Следователи задержали двух подозреваемых по данному делу. Это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина, которые занимались техобслуживанием газовых плит. Сегодня суд арестовал до 29 апреля задержанную Ирину Урбах.

Обложка ©

СУ СК РФ по Новосибирской области

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Криминал
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров