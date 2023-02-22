Два человека погибли при взрыве на месторождении газа в ЯНАО

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва газовоздушной смеси на Северо-Русском месторождении Тазовского района в ЯНАО, в результате которого погибло два человека. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники СУ СК устанавливают обстоятельства трагедии в ЯНАО. Видео © t.me / СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Видео с места работы следователей опубликовала пресс-служба СУ СК России по региону. Там уточнили, что ЧП произошло 21 февраля при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола. В результате взрыва на предприятии двое рабочих 1984 и 1993 г.р. скончались на месте.