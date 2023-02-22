Два человека погибли при взрыве на месторождении газа в ЯНАО
Два человека погибли в результате взрыва газа на Северо-Русском месторождении
Следователи устанавливают обстоятельства взрыва газовоздушной смеси на Северо-Русском месторождении Тазовского района в ЯНАО, в результате которого погибло два человека. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники СУ СК устанавливают обстоятельства трагедии в ЯНАО. Видео © t.me / СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Видео с места работы следователей опубликовала пресс-служба СУ СК России по региону. Там уточнили, что ЧП произошло 21 февраля при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола. В результате взрыва на предприятии двое рабочих 1984 и 1993 г.р. скончались на месте.
Ещё один сотрудник был госпитализирован с различными травмами и ожогами в Новоуренгойскую городскую больницу, подробности о его состоянии не приводятся.
Ранее из-за взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске обрушилось два подъезда. Накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Власти региона заверили, что данный дом восстанавливать не будут, а людей переселят. Момент взрыва также попал на камеры видеонаблюдения. 10 февраля в области был объявлен траур.