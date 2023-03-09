Спасатели извлекли ребёнка из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Чите
Из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Чите спасатели извлекли ребёнка. Его голос услышали во время минуты тишины. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.
Сотрудники МЧС спасли ребёнка из-под завалов в Чите. Видео © LIFE
"Был проведён разбор конструкций. Спасатели спустили пострадавшего на жёстких носилках по автолестнице и передали скорой медицинской помощи", — указали в ведомстве.
Всего спасли 12 человек, пятерых из них извлекли из-под завалов. По информации МЧС, людей под руинами не осталось.
Ранее Лайф сообщал о том, что взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме на улице Боровой. Предварительно, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности. Известно, что в этом доме три года не было газа.
ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю