Спасатели извлекли ребёнка из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Чите

Из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Чите спасатели извлекли ребёнка. Его голос услышали во время минуты тишины. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

Сотрудники МЧС спасли ребёнка из-под завалов в Чите. Видео © LIFE

"Был проведён разбор конструкций. Спасатели спустили пострадавшего на жёстких носилках по автолестнице и передали скорой медицинской помощи", — указали в ведомстве.