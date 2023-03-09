Причиной взрыва в жилом доме в Чите могла стать разгерметизация газового баллона
Два человека пострадало при взрыве в доме из-за разгерметизации газового баллона
По предварительным данным, взрыв в жилом доме в Чите произошёл из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Предварительной причиной взрыва стал разгерметизировавшийся газовый баллон. Сам дом не газифицирован", — говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели уже достали из-под завалов пятилетнего ребёнка. По данным Правительства Забайкальского края, при взрыве пострадали два человека, у них зафиксированы лёгкие травмы. Информации о погибших нет, спасательная операция продолжается.
Как сообщал Лайф, взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме по улице Боровой. Разрушенными оказались не менее пяти квартир.
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