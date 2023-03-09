Причиной взрыва в жилом доме в Чите могла стать разгерметизация газового баллона

По предварительным данным, взрыв в жилом доме в Чите произошёл из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительной причиной взрыва стал разгерметизировавшийся газовый баллон. Сам дом не газифицирован", — говорится в сообщении.