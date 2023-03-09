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9 марта, 07:07

Маленькую девочку и собаку достали из-под завалов дома в Чите после взрыва газа

Спасатели достали восемь человек из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ

Восемь человек спасатели извлекли из-под завалов жилого пятиэтажного дома в Чите, где произошёл взрыв газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Маленькую девочку и собаку достали из-под завалов дома в Чите после взрыва газа. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Среди спасённых оказались маленькая девочка и собака. На кадрах, которые публикует SHOT, видно, как сотрудники МЧС проводят спасательную операцию, поднимаясь на верхние этажи жилого дома, и достают сперва собаку, а затем и маленького ребёнка.

Лайф публикует видео с места взрыва в доме на юге Москвы

Лайф публикует видео с места взрыва в доме на юге Москвы

Как сообщал Лайф, взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме по улице Боровой. Разрушенными оказались не менее пяти квартир.

Обложка ©

Telegram/SHOT

Артур Белкин
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