Лайф публикует видео с места взрыва в доме на юге Москвы
Появилось видео с места взрыва в доме на юге Москвы
В распоряжении Лайфа появились первые кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. На них видно, что в многоквартирном доме выбиты оконные рамы на первом и втором этажах, дальнейшего пожара не последовало.
Первые кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Видео © LIFE
По нашим данным, причиной взрыва стало использование аэрозольного баллончика в туалете. Конструкция здания, как видно, не пострадала. В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что случившееся не связано со взрывом бытового газа. На месте происшествия аварийная бригада уже провела осмотр пострадавшей квартиры, по итогам которого не обнаружила каких-либо повреждений газовых коммуникаций.
"Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле Нагатинского межрайонного прокурора", — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.
По факту случившегося столичным СК также проводится доследственная проверка. Что касается пострадавшего, то мужчину доставили в больницу для дальнейшего обследования, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.
Как уже рассказывал Лайф, в результате инцидента пострадал один человек. Вероятно, он и является хозяином квартиры, где произошёл взрыв. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Кадр из видео LIFE