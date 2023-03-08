Лайф публикует видео с места взрыва в доме на юге Москвы

В распоряжении Лайфа появились первые кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. На них видно, что в многоквартирном доме выбиты оконные рамы на первом и втором этажах, дальнейшего пожара не последовало.

Первые кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Видео © LIFE

По нашим данным, причиной взрыва стало использование аэрозольного баллончика в туалете. Конструкция здания, как видно, не пострадала. В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что случившееся не связано со взрывом бытового газа. На месте происшествия аварийная бригада уже провела осмотр пострадавшей квартиры, по итогам которого не обнаружила каких-либо повреждений газовых коммуникаций.

"Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле Нагатинского межрайонного прокурора", — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.







По факту случившегося столичным СК также проводится доследственная проверка. Что касается пострадавшего, то мужчину доставили в больницу для дальнейшего обследования, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.