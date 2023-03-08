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8 марта, 18:13

Лайф публикует видео с места взрыва в доме на юге Москвы

Появилось видео с места взрыва в доме на юге Москвы

В распоряжении Лайфа появились первые кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. На них видно, что в многоквартирном доме выбиты оконные рамы на первом и втором этажах, дальнейшего пожара не последовало.

Первые кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Видео © LIFE

По нашим данным, причиной взрыва стало использование аэрозольного баллончика в туалете. Конструкция здания, как видно, не пострадала. В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что случившееся не связано со взрывом бытового газа. На месте происшествия аварийная бригада уже провела осмотр пострадавшей квартиры, по итогам которого не обнаружила каких-либо повреждений газовых коммуникаций.

"Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле Нагатинского межрайонного прокурора", — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

  • Кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Кадры с места взрыва на Липецкой улице в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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По факту случившегося столичным СК также проводится доследственная проверка. Что касается пострадавшего, то мужчину доставили в больницу для дальнейшего обследования, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

МЧС не нашло под Коломной последствий громкого взрыва

МЧС не нашло под Коломной последствий громкого взрыва

Как уже рассказывал Лайф, в результате инцидента пострадал один человек. Вероятно, он и является хозяином квартиры, где произошёл взрыв. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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