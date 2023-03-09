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9 марта, 07:44

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

SHOT: Газ в жилом доме в Чите, где произошёл взрыв, пустили сегодня спустя три года

В читинской пятиэтажке, где произошёл взрыв, три года не было газа и только сегодня его внезапно пустили, сообщает SHOT, отмечая, что это и могло стать причиной инцидента.

Кадры последствий взрыва газа в многоквартирном доме в Чите. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент известно о трёх пострадавших, они получили лёгкие травмы. Также телеграм-канал сообщает, что пятилетнюю девочку осматривают врачи, а собаку, которую ранее достали из-под завалов, уже передали хозяину. Кроме того, из дома эвакуирована пожилая женщина.

Маленькую девочку и собаку достали из-под завалов дома в Чите после взрыва газа

Маленькую девочку и собаку достали из-под завалов дома в Чите после взрыва газа

Напомним, взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме по улице Боровой. Разрушенными оказались не менее пяти квартир. В качестве причины происшествия ранее называлась разгерметизация газового баллона.

Обложка ©

Telegram/SHOT

Никита Никонов
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