В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня
SHOT: Газ в жилом доме в Чите, где произошёл взрыв, пустили сегодня спустя три года
В читинской пятиэтажке, где произошёл взрыв, три года не было газа и только сегодня его внезапно пустили, сообщает SHOT, отмечая, что это и могло стать причиной инцидента.
Кадры последствий взрыва газа в многоквартирном доме в Чите. Видео © Telegram / SHOT
На данный момент известно о трёх пострадавших, они получили лёгкие травмы. Также телеграм-канал сообщает, что пятилетнюю девочку осматривают врачи, а собаку, которую ранее достали из-под завалов, уже передали хозяину. Кроме того, из дома эвакуирована пожилая женщина.
Напомним, взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме по улице Боровой. Разрушенными оказались не менее пяти квартир. В качестве причины происшествия ранее называлась разгерметизация газового баллона.
Telegram/SHOT