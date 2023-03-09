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9 марта, 08:57

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Чите увеличилось до 11

Минздрав Забайкальского края сообщил, что число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Чите к этому часу увеличилось до 11, среди них трое несовершеннолетних.

"По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое детей", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники МЧС России и других экстренных служб продолжают ликвидировать последствия взрыва. В общей сложности в ликвидации последствий задействованы 182 спасателя и 36 единиц техники. От МЧС — 48 человек и 12 единиц техники.

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

Как сообщал Лайф, взрыв газа в Чите произошёл в жилом доме на улице Боровой. По предварительной информации, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

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Telegram / СК России

Наталья Исакова
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