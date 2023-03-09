Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Чите увеличилось до 11

Минздрав Забайкальского края сообщил, что число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Чите к этому часу увеличилось до 11, среди них трое несовершеннолетних.

"По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое детей", — говорится в сообщении ведомства.