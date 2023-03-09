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9 марта, 17:35

Дельтаплан упал на жилой дом в подмосковном Звенигороде

<p>Дельтаплан, который упал на жилой дом в подмосковном Звенигороде. Обложка © <a href="https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4967036" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Московской области</a></p>

Дельтаплан, который упал на жилой дом в подмосковном Звенигороде. Обложка © ГУ МЧС РФ по Московской области

Сегодня вечером на частный жилой дом в подмосковном Звенигороде упал дельтаплан. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Дельтаплан, который упал на жилой дом в подмосковном Звенигороде. Фото © LIFE

Дельтаплан, который упал на жилой дом в подмосковном Звенигороде. Фото © LIFE

"09.03.2023 в 18:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении дельтаплана в городском округе Одинцовский, город Звенигород, микрорайон Река-Река. По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ установлено, что падение дельтаплана произошло на кровлю частного одноэтажного дома", — сказано в сообщении ведомства.

Спасённый с кровли пилот получил травмы, его госпитализировали. В результате случившегося разрушений нет. В распоряжении Лайфа оказалось фото, на котором запечатлён упавший дельтаплан.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, пилотом оказался рекордсмен по наибольшей высоте полётов над землёй. Сегодня 44-летний мужчина немного повредил плечо. Медики осмотрели его на месте и отправили в травмпункт. В 2018 году пострадавший установил рекорд по высоте на паралёте: поднялся на 3430 метров и попал в Книгу рекордов России.

Власти Коломны сообщили о результатах проверки территории, где жители слышали взрыв

Власти Коломны сообщили о результатах проверки территории, где жители слышали взрыв

Ранее Лайф писал, что пассажирский "боинг" вернулся в аэропорт Санкт-Петербурга из-за попавшей в двигатель птицы. Самолёт выполнял рейс из Северной столицы в Ижевск.

Никита Осипов
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