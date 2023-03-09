Пассажирский "боинг" вернулся в аэропорт Петербурга из-за попавшей в двигатель птицы

В Санкт-Петербурге лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа" совершил экстренную посадку после того, как пассажиры обратили внимание на горящий двигатель.

Как стало известно Лайфу, самолёт выполнял рейс из Петербурга в Ижевск. По предварительным данным, в двигатель лайнера во время взлёта попала птица. В итоге экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета, и через некоторое время Boeing благополучно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.