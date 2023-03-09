Пассажирский "боинг" вернулся в аэропорт Петербурга из-за попавшей в двигатель птицы
В Петербурге самолёт "Ижавиа" совершил экстренную посадку из-за горящего двигателя
В Санкт-Петербурге лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа" совершил экстренную посадку после того, как пассажиры обратили внимание на горящий двигатель.
Как стало известно Лайфу, самолёт выполнял рейс из Петербурга в Ижевск. По предварительным данным, в двигатель лайнера во время взлёта попала птица. В итоге экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета, и через некоторое время Boeing благополучно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал, что в Казани лайнер CRJ200 авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На его борту находилось 35 человек и три члена экипажа.
VK / АО "Ижавиа"