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8 марта, 07:05

Число жертв столкновения самолётов в воздухе над Флоридой возросло до четырёх

<p>Самолёты столкнулись в воздухе над Флоридой. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MyStateline/status/1633350923937357824?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MyStateline</a></p>

Самолёты столкнулись в воздухе над Флоридой. Обложка © Twitter / MyStateline

Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолётов в небе над штатом Флорида. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на начальника штаба офиса шерифа по округу Полк Стива Лестера.

"Это было столкновение в воздухе, и оба самолёта сразу же упали в воду", — сказал он.

Полиция получила сообщение о столкновении над озером Хартридж в Уинтер-Хейвене в 14:04 (22:04 мск). На место происшествия сразу же отправились спасатели. Они обнаружили один самолёт на глубине примерно 6,4 метра, другой же оказался "частично затоплен". В ходе поисково-спасательных работ в воздушных судах были обнаружены четыре тела погибших, пока удалось опознать только троих. Причём один из них был 19-летним студентом-пилотом. По данным правоохранителей, в самолётах всего было четыре человека. Сейчас расследуется причина столкновения.

В Италии два пилота погибли при столкновении самолётов ВВС на учениях

В Италии два пилота погибли при столкновении самолётов ВВС на учениях

Ранее сообщалось о столкновении самолётов в США. На тот момент было известно о двух погибших пассажирах.

Светлана Оперук
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