Число жертв столкновения самолётов в воздухе над Флоридой возросло до четырёх

Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолётов в небе над штатом Флорида. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на начальника штаба офиса шерифа по округу Полк Стива Лестера.

"Это было столкновение в воздухе, и оба самолёта сразу же упали в воду", — сказал он.

Полиция получила сообщение о столкновении над озером Хартридж в Уинтер-Хейвене в 14:04 (22:04 мск). На место происшествия сразу же отправились спасатели. Они обнаружили один самолёт на глубине примерно 6,4 метра, другой же оказался "частично затоплен". В ходе поисково-спасательных работ в воздушных судах были обнаружены четыре тела погибших, пока удалось опознать только троих. Причём один из них был 19-летним студентом-пилотом. По данным правоохранителей, в самолётах всего было четыре человека. Сейчас расследуется причина столкновения.