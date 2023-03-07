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7 марта, 12:39

В Италии два пилота погибли при столкновении самолётов ВВС на учениях

<p>В Италии на учениях столкнулись два самолёта. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IcanArgue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IcanArgue</a></p>

В Италии на учениях столкнулись два самолёта. Фото © Twitter / IcanArgue

Недалеко от Рима во время тренировочной миссии столкнулись два самолёта Военно-воздушных сил Италии. Погибло два пилота. Об этом ВВС страны сообщили в Twitter.

Самолёт рухнул после столкновения на припаркованный автомобиль. Видео © Twitter / KDima777

"По неизвестным пока причинам самолёты столкнулись и разбились. Два пилота, к сожалению, погибли", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошёл в 20 километрах к северо-востоку от Рима. Предположительно, один из самолётов упал на припаркованный автомобиль.

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Ранее Лайф писал о том, что в аэропорту Мурманска самолёт с пассажирами выкатился за пределы полосы при взлёте.

Илья Суриков
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