В Италии два пилота погибли при столкновении самолётов ВВС на учениях

Недалеко от Рима во время тренировочной миссии столкнулись два самолёта Военно-воздушных сил Италии. Погибло два пилота. Об этом ВВС страны сообщили в Twitter.

Самолёт рухнул после столкновения на припаркованный автомобиль. Видео © Twitter / KDima777

"По неизвестным пока причинам самолёты столкнулись и разбились. Два пилота, к сожалению, погибли", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошёл в 20 километрах к северо-востоку от Рима. Предположительно, один из самолётов упал на припаркованный автомобиль.