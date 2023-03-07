В Италии два пилота погибли при столкновении самолётов ВВС на учениях
В Италии на учениях столкнулись два самолёта. Фото © Twitter / IcanArgue
Недалеко от Рима во время тренировочной миссии столкнулись два самолёта Военно-воздушных сил Италии. Погибло два пилота. Об этом ВВС страны сообщили в Twitter.
Самолёт рухнул после столкновения на припаркованный автомобиль. Видео © Twitter / KDima777
"По неизвестным пока причинам самолёты столкнулись и разбились. Два пилота, к сожалению, погибли", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, инцидент произошёл в 20 километрах к северо-востоку от Рима. Предположительно, один из самолётов упал на припаркованный автомобиль.
Ранее Лайф писал о том, что в аэропорту Мурманска самолёт с пассажирами выкатился за пределы полосы при взлёте.