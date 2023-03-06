Пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётной полосы в Мурманске
В аэропорту Мурманска самолёт с пассажирами выкатился за пределы полосы при взлёте
Обложка © VK / Северо-Западная транспортная прокуратура
Пассажирский самолёт Bombardier CRJ200 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска. Как сообщили в региональном управлении МЧС, работа аэропорта приостановлена.
"В 08:08 в аэропорту Мурманска за пределы полосы выкатился самолёт авиакомпании "Северсталь", следовавший в Архангельск. Выкатывание произошло при попытке взлёта", — пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.
Самолёт авиакомпании "Северсталь", выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Мурманска. Фото © VK / Северо-Западная транспортная прокуратура
На борту воздушного судна находились 49 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, на данный момент работа аэропорта приостановлена. Обстоятельства происшествия выясняются, Мурманская транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул – Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриана в грузовом отсеке. Пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.