Пилотам самолёта пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за дурнопахнущего фрукта

Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул – Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриана в грузовом отсеке. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Лайнер вылетел в 15:35 из Стамбула, однако уже в 16:45 совершил экстренную посадку в аэропорту этого турецкого города. В ходе полёта датчики в грузовом отсеке среагировали на запах, и капитан воздушного судна принял решение развернуть самолёт. После осмотра груза было установлено, что причиной срабатывания приборов стал тропический фрукт. Пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.

Дуриан имеет специфический запах из-за серы, в большом количестве содержащейся в нём. Она окисляется при соединении с воздухом, из-за чего образуется резкий аромат.