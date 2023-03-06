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5 марта, 23:38

Пилотам самолёта пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за дурнопахнущего фрукта

Самолёт вернулся в аэропорт Стамбула из-за невыносимого запаха дуриана

Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул – Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриана в грузовом отсеке. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Лайнер вылетел в 15:35 из Стамбула, однако уже в 16:45 совершил экстренную посадку в аэропорту этого турецкого города. В ходе полёта датчики в грузовом отсеке среагировали на запах, и капитан воздушного судна принял решение развернуть самолёт. После осмотра груза было установлено, что причиной срабатывания приборов стал тропический фрукт. Пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.

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Дуриан имеет специфический запах из-за серы, в большом количестве содержащейся в нём. Она окисляется при соединении с воздухом, из-за чего образуется резкий аромат.

Ранее сообщалось, что в Финляндии пилот авиакомпании Finnair развернул самолёт, летевший из Куусамо в Хельсинки, чтобы показать пассажирам северное сияние. Люди, которые были на борту лайнера, начали благодарить капитана воздушного судна в соцсетях.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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