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1 марта, 09:21

Пилот Finnair развернул самолёт, чтобы показать пассажирам северное сияние

В Финляндии пилот авиакомпании Finnair решил показать пассажирам северное сияние и развернул самолёт, летевший из Куусамо в Хельсинки. Пассажиры начали благодарить капитана воздушного судна в соцсетях. На историю обратил внимание сервис Flightradar24.

"Большое спасибо капитану рейса Finnair AY488 из KAO в HEL сегодня вечером за то, что он совершил незапланированный разворот на 360 градусов в воздухе, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", — написал один из пассажиров в "Твиттере" и опубликовал снимки природного явления.

Насколько манёвр пилота был безопасен для других воздушных судов, неизвестно, но всё закончилось благополучно, а пассажиры остались довольны.

  • Северное сияние из окна рейса Куусамо – Хельсинки. Фото © Twitter / Flightradar24
    Северное сияние из окна рейса Куусамо – Хельсинки. Фото © Twitter / Flightradar24
  • Северное сияние из окна рейса Куусамо – Хельсинки. Фото © Twitter / Flightradar24
    Северное сияние из окна рейса Куусамо – Хельсинки. Фото © Twitter / Flightradar24
  • Северное сияние из окна рейса Куусамо – Хельсинки. Фото © Twitter / Flightradar24
    Северное сияние из окна рейса Куусамо – Хельсинки. Фото © Twitter / Flightradar24

Северное сияние из окна рейса Куусамо – Хельсинки. Фото © Twitter / Flightradar24

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Обложка ©

Twitter / Flightradar24

Наталья Исакова
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