Пилот Finnair развернул самолёт, чтобы показать пассажирам северное сияние
В Финляндии пилот авиакомпании Finnair решил показать пассажирам северное сияние и развернул самолёт, летевший из Куусамо в Хельсинки. Пассажиры начали благодарить капитана воздушного судна в соцсетях. На историю обратил внимание сервис Flightradar24.
"Большое спасибо капитану рейса Finnair AY488 из KAO в HEL сегодня вечером за то, что он совершил незапланированный разворот на 360 градусов в воздухе, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", — написал один из пассажиров в "Твиттере" и опубликовал снимки природного явления.
Насколько манёвр пилота был безопасен для других воздушных судов, неизвестно, но всё закончилось благополучно, а пассажиры остались довольны.
Ранее Лайф сообщал, что под Санкт-Петербургом запечатлели первое в 2023 году северное сияние. Необычное природное явление можно было увидеть вечером 1 января в деревне Подмошье Ломоносовского района.
Twitter / Flightradar24