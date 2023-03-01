Пилот Finnair развернул самолёт, чтобы показать пассажирам северное сияние

В Финляндии пилот авиакомпании Finnair решил показать пассажирам северное сияние и развернул самолёт, летевший из Куусамо в Хельсинки. Пассажиры начали благодарить капитана воздушного судна в соцсетях. На историю обратил внимание сервис Flightradar24.

"Большое спасибо капитану рейса Finnair AY488 из KAO в HEL сегодня вечером за то, что он совершил незапланированный разворот на 360 градусов в воздухе, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", — написал один из пассажиров в "Твиттере" и опубликовал снимки природного явления.

Насколько манёвр пилота был безопасен для других воздушных судов, неизвестно, но всё закончилось благополучно, а пассажиры остались довольны.





