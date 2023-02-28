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28 февраля, 10:38

Синоптик объяснил, чем вызвано полярное сияние над Подмосковьем

Синоптик Леус: Северное сияние в Подмосковье было видно из-за сильной магнитной бури

<p>Северное сияние в Калининграде, 28 февраля. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/weather_from_chief" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Леус </a></p>

Северное сияние в Калининграде, 28 февраля. Обложка © t.me / Михаил Леус

Жители Московской области накануне стали свидетелями редкого для этого региона природного явления — северного сияния. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своём телеграм-канале, какие погодные изменения могут вызывать этот эффект.

Очевидцы запечатлели Северное сияние в Калининграде. Обложка © t.me / Михаил Леус

Очевидцы запечатлели Северное сияние в Калининграде. Обложка © t.me / Михаил Леус

Также природное явление наблюдали в Сергиевом Посаде, Костроме, Санкт-Петербурге и Ярославской области, а жители Калининграда наслаждались редким зрелищем две ночи подряд.

Синоптик пояснил, что причиной стала сильная магнитная буря, которая продолжается уже более суток. Сейчас она близится к завершению.

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Северное сияние возникает из-за движения заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле планеты, обычно спустя несколько дней после вспышки на Солнце. А первое в этом году северное сияние увидели в начале января жители Ленинградской области.

Ирина Фальке
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