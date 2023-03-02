Летевший из Петербурга в Анталью самолёт сел в Будапеште

Поначалу самолёт вылетел с задержкой из аэропорта Пулково в 15:04 по местному времени. В Анталье он должен был оказаться в 19:00 (совпадает с московским). Но над литовским городом Каунас борт совершил несколько кругов и развернулся в сторону Будапешта, покружив над Словакией. Добравшись до Будапешта, он вылетел из него в Турцию в 17:48 и прибыл на место назначения в 21:54. Что именно произошло на борту, пока неизвестно.