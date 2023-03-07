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7 марта, 08:11

Автобус Правительства Армении попал в ДТП в Ереване, 11 человек пострадали

<p>Последствия ДТП с правительственным автобусом в Армении. Обложка © <a href="https://shamshyan.com/hy/article/2023/03/07/1234129" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shamshyan.com</a></p>

Последствия ДТП с правительственным автобусом в Армении. Обложка © Shamshyan.com

Автобус, перевозивший сотрудников Правительства Армении, попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Авария случилась на проспекте Монте Мелконяна. Правительственный автобус Hyundai столкнулся с легковым автомобилем BMW, после чего врезался в ограждение. По данным МВД, пострадало 11 человек, они госпитализированы. В то же время портал Shamshyan.com сообщает о 13 пострадавших.

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"Это служебный автобус, который перевозит сотрудников правительства. Все пострадавшие в ДТП получают необходимую медицинскую помощь", — сообщили в полиции.

Ранее в Нижегородской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. При этом транспортное средство чуть не упало с горы.

Никита Никонов
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