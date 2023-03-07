Автобус Правительства Армении попал в ДТП в Ереване, 11 человек пострадали
Последствия ДТП с правительственным автобусом в Армении. Обложка © Shamshyan.com
Автобус, перевозивший сотрудников Правительства Армении, попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу полиции.
Авария случилась на проспекте Монте Мелконяна. Правительственный автобус Hyundai столкнулся с легковым автомобилем BMW, после чего врезался в ограждение. По данным МВД, пострадало 11 человек, они госпитализированы. В то же время портал Shamshyan.com сообщает о 13 пострадавших.
"Это служебный автобус, который перевозит сотрудников правительства. Все пострадавшие в ДТП получают необходимую медицинскую помощь", — сообщили в полиции.
Ранее в Нижегородской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. При этом транспортное средство чуть не упало с горы.