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5 марта, 15:37

Автобус с пассажирами едва не упал с горы под Нижним Новгородом

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Нижегородской области

<p>Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/nasheptalikstovo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"НАШЕПТАЛИ КСТОВО"</a></p>

Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Обложка © VK / "НАШЕПТАЛИ КСТОВО"

В районе деревни Ржавка Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. По словам замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова, один человек погиб и ещё шесть пострадали.

Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Видео © Telegram / "Подслушано Нижний Новгород / Мой Нижний Новгород"

"В районе деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса (маршрут № 225) и двух легковых автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек, из них один погиб. Детей среди пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают три бригады центра медицины катастроф и одна бригада скорой медицинской помощи, обстоятельства трагедии выясняются. По словам очевидцев, автобус с пассажирами едва не упал с горы.

  • Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Фото © VK / "Нижегородская правда"
    Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Фото © VK / "Нижегородская правда"
  • Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Фото © VK / "Нижегородская правда"
    Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Фото © VK / "Нижегородская правда"

Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Фото © VK / "Нижегородская правда"

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Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

На днях в Нижегородской области произошло ещё одно страшное ДТП: в результате столкновения двух легковых автомобилей в Выксе пострадало семь человек. Один из них находится в коме.

Матвей Константинов
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