Автобус с пассажирами едва не упал с горы под Нижним Новгородом

В районе деревни Ржавка Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. По словам замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова, один человек погиб и ещё шесть пострадали.

Последствия ДТП с автобусом в Нижегородской области. Видео © Telegram / "Подслушано Нижний Новгород / Мой Нижний Новгород"

"В районе деревни Ржавка произошло ДТП с участием рейсового автобуса (маршрут № 225) и двух легковых автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек, из них один погиб. Детей среди пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают три бригады центра медицины катастроф и одна бригада скорой медицинской помощи, обстоятельства трагедии выясняются. По словам очевидцев, автобус с пассажирами едва не упал с горы.



