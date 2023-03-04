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4 марта, 09:30

Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

<p>Обложка © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

В Псковской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, один человек погиб и ещё 16 пострадали. Как сообщили в УМВД по региону, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

"По предварительной информации, сегодня на 131-м км автодороги Ольша — Невель у дома № 35 по улице Козловской посёлка Усвяты Псковской области водитель "Вольво", двигаясь на транспортном средстве с полуприцепом, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил столкновение с ПАЗ, двигающемся в попутном направлении",говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Автобус не рейсовый, все пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Матвей Константинов
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