Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

В Псковской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, один человек погиб и ещё 16 пострадали. Как сообщили в УМВД по региону, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

"По предварительной информации, сегодня на 131-м км автодороги Ольша — Невель у дома № 35 по улице Козловской посёлка Усвяты Псковской области водитель "Вольво", двигаясь на транспортном средстве с полуприцепом, не учёл погодные условия, не справился с управлением и совершил столкновение с ПАЗ, двигающемся в попутном направлении", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Автобус не рейсовый, все пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.