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3 марта, 07:07

Момент смертельного ДТП на Варшавском шоссе в Москве попал на видео

Три человека погибло в ДТП с иномаркой на Варшавском шоссе в Москве

Три человека стали жертвами ДТП с участием автомобиля Toyota, который врезался в столб на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Три человека погибли в ДТП с иномаркой на Варшавском шоссе в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

"На Варшавском шоссе водитель, управляя автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения, после чего произошло опрокидывание транспортного средства", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые публикует Дептранс Москвы, видно, что автомобиль ехал в крайнем левом ряду, в какой-то момент его занесло и он врезался в столб, расположенный за правым рядом. Погибшими оказались водитель иномарки и два пассажира, ещё один человек был госпитализирован.

Лайф публикует видео с места ДТП с участием телеведущей Ларисы Вербицкой

Лайф публикует видео с места ДТП с участием телеведущей Ларисы Вербицкой

Ранее Лайф сообщал, что в ДТП с автобусом и грузовиком в Алтайском крае погибло два человека.

Обложка ©

Telegram / Дептранс. Оперативно

Артур Белкин
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