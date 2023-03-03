Момент смертельного ДТП на Варшавском шоссе в Москве попал на видео

Три человека стали жертвами ДТП с участием автомобиля Toyota, который врезался в столб на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Три человека погибли в ДТП с иномаркой на Варшавском шоссе в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

"На Варшавском шоссе водитель, управляя автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения, после чего произошло опрокидывание транспортного средства", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые публикует Дептранс Москвы, видно, что автомобиль ехал в крайнем левом ряду, в какой-то момент его занесло и он врезался в столб, расположенный за правым рядом. Погибшими оказались водитель иномарки и два пассажира, ещё один человек был госпитализирован.