22-летний парень впал в кому после страшного ДТП в Выксе

Семь человек пострадали в результате ДТП с двумя легковушками на трассе в Выксе Нижегородской области. 22-летний юноша впал в кому, в своём Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

"[Его] состояние крайне тяжёлое, закрытая черепно-мозговая травма, находится в коме, ушиб грудной клетки, госпитализирован в отделение реанимации", — уточнил глава областного Минздрава.

Девочка получила ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У остальных черепно-мозговые травмы, ушибы и гематомы. По словам очевидцев, водитель автомобиля "Ниссан-Альмера" двигался с высокой скоростью со стороны улицы Салтанова и не вписался в поворот. В итоге он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Форд-Фьюжн". Пострадавших спасателям пришлось вырезать из покорёженных машин.