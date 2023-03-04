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4 марта, 16:11

22-летний парень впал в кому после страшного ДТП в Выксе

Двое детей и пятеро взрослых пострадали в ДТП в Выксе Нижегородской области

<p>Место ДТП с семью пострадавшими в Нижегородской области. Фото © VK / <a href="https://vk.com/podslushanovyksa52" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подслушано Выкса</a></p>

Место ДТП с семью пострадавшими в Нижегородской области. Фото © VK / Подслушано Выкса

Семь человек пострадали в результате ДТП с двумя легковушками на трассе в Выксе Нижегородской области. 22-летний юноша впал в кому, в своём Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

"[Его] состояние крайне тяжёлое, закрытая черепно-мозговая травма, находится в коме, ушиб грудной клетки, госпитализирован в отделение реанимации", — уточнил глава областного Минздрава.

Девочка получила ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У остальных черепно-мозговые травмы, ушибы и гематомы. По словам очевидцев, водитель автомобиля "Ниссан-Альмера" двигался с высокой скоростью со стороны улицы Салтанова и не вписался в поворот. В итоге он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Форд-Фьюжн". Пострадавших спасателям пришлось вырезать из покорёженных машин.

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Андрей Бражников
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