Пьяный россиянин без прав погиб в свой день рождения, уходя от полицейской погони

В Хабаровске нетрезвый мужчина с подругой погибли в ДТП, уходя ночью от полицейской погони. Об этом сообщает Amur Mash и публикует кадры последствий трагедии.

Последствия ДТП в Хабаровске, где водитель уходил от погони полиции. Видео © t.me / Amur Mash

23-летний мужчина отмечал день рождения и решил прокатить друзей в недавно купленной Isuzu Gemini. Без прав и в состоянии опьянения он сел за руль, также в салоне находились его 19-летняя возлюбленная и двое 16-летних приятелей.

Нарушитель не остановился по требованию ГИБДД, и началась погоня. Не справившись с управлением, именинник влетел в дерево. Он сам и девушка скончались. Два других пассажира получили незначительные травмы. Сообщается, что мужчина имел судимость за кражи.