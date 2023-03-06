Пьяный россиянин без прав погиб в свой день рождения, уходя от полицейской погони
В Хабаровске пьяный водитель погиб в свой день рождения, уходя от погони инспекторов ГИБДД
В Хабаровске пьяный мужчина погиб в свой день рождения. Обложка © VK / DVHAB.RU
В Хабаровске нетрезвый мужчина с подругой погибли в ДТП, уходя ночью от полицейской погони. Об этом сообщает Amur Mash и публикует кадры последствий трагедии.
Последствия ДТП в Хабаровске, где водитель уходил от погони полиции. Видео © t.me / Amur Mash
23-летний мужчина отмечал день рождения и решил прокатить друзей в недавно купленной Isuzu Gemini. Без прав и в состоянии опьянения он сел за руль, также в салоне находились его 19-летняя возлюбленная и двое 16-летних приятелей.
Нарушитель не остановился по требованию ГИБДД, и началась погоня. Не справившись с управлением, именинник влетел в дерево. Он сам и девушка скончались. Два других пассажира получили незначительные травмы. Сообщается, что мужчина имел судимость за кражи.
Ранее сообщалось, что в районе деревни Ржавка Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. По словам замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова, один человек погиб и ещё шесть пострадали.