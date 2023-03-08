В США два самолёта столкнулись в воздухе и затонули

Два легкомоторных самолёта столкнулись в небе над Флоридой 7 марта. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает телеканал ABC. Обломки упали в озеро Хартридж в Уинтер-Хейвене.

Расследованием катастрофы занимается управление шерифа по округу Полк. Там сообщили, что жертв может оказаться больше. Обломки одного самолётов остались на поверхности, другого теперь лежат на глубине около 6,5 метра. Причины произошедшего устанавливаются.