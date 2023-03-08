В США два самолёта столкнулись в воздухе и затонули
ABC: Два человека погибли из-за столкновения самолётов над Флоридой
Место падения самолётов после столкновения над Флоридой. Фото © ABC
Два легкомоторных самолёта столкнулись в небе над Флоридой 7 марта. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает телеканал ABC. Обломки упали в озеро Хартридж в Уинтер-Хейвене.
Расследованием катастрофы занимается управление шерифа по округу Полк. Там сообщили, что
жертв может оказаться больше. Обломки одного самолётов остались на поверхности, другого теперь лежат на глубине около 6,5 метра. Причины произошедшего устанавливаются.
Как писал Лайф ранее, в конце января один пилот погиб в небесном ДТП с двумя истребителями ВВС Индии. Полёт был тренировочным.