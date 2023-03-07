В Казани самолёт с 35 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

В Казани лайнер CRJ200 авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, выполняя рейс из Самары. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Самолёт CRJ200 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Казани. Фото © Приволжская транспортная прокуратура

"Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлётно-посадочной полосы самолёта, выполнявшего рейс № RT 592 сообщением Самара – Казань", — говорится в публикации.

Инцидент произошёл поздно вечером 6 марта при выруливании с ВПП. На борту лайнера находились 35 пассажиров и три члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал, а самолёт не получил каких-либо видимых повреждений.