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7 марта, 05:36

В Казани самолёт с 35 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

В Казани пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

В Казани лайнер CRJ200 авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, выполняя рейс из Самары. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Самолёт CRJ200 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Казани. Фото © Приволжская транспортная прокуратура

Самолёт CRJ200 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Казани. Фото © Приволжская транспортная прокуратура

"Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлётно-посадочной полосы самолёта, выполнявшего рейс № RT 592 сообщением Самара – Казань", — говорится в публикации.

Инцидент произошёл поздно вечером 6 марта при выруливании с ВПП. На борту лайнера находились 35 пассажиров и три члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал, а самолёт не получил каких-либо видимых повреждений.

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Ранее Лайф сообщал об аналогичном инциденте в аэропорту Мурманска, где за пределы ВПП выкатился лайнер авиакомпании "Северсталь", следовавший в Архангельск.

Обложка ©

Приволжская транспортная прокуратура

Артур Белкин
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