В подъезде дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната

Взрыв произошёл в подъезде дома на улице Константина Федина в Москве. Её причиной стала страйкбольная граната, пишет телеграм-канал SHOT.

Громкий хлопок случился между 18 и 19 этажом. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. В результате в подъезде отвалилась плитка и были найдены осколки подозрительного предмета, оказавшиеся гранатой.