В подъезде дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната
Взрыв произошёл в подъезде дома на улице Константина Федина в Москве. Её причиной стала страйкбольная граната, пишет телеграм-канал SHOT.
Громкий хлопок случился между 18 и 19 этажом. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. В результате в подъезде отвалилась плитка и были найдены осколки подозрительного предмета, оказавшиеся гранатой.
Ранее Лайф рассказывал, что взрыв в доме на юге Москвы вечером 8 марта устроил участковый, который чистил микросхему. При этом он использовал газовый баллончик с очистительным спреем.
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