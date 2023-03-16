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16 марта, 19:41

В подъезде дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната

Взрыв произошёл в подъезде дома на улице Константина Федина в Москве. Её причиной стала страйкбольная граната, пишет телеграм-канал SHOT.

Громкий хлопок случился между 18 и 19 этажом. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. В результате в подъезде отвалилась плитка и были найдены осколки подозрительного предмета, оказавшиеся гранатой.

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Ранее Лайф рассказывал, что взрыв в доме на юге Москвы вечером 8 марта устроил участковый, который чистил микросхему. При этом он использовал газовый баллончик с очистительным спреем.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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