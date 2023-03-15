В Подмосковье нашли гранату, но сапёры 15 часов не приезжают на её разминирование

Подозрительный предмет возле шлагбаума накануне вечером нашёл охранник. Территорию тут же оцепили и вывели 12 человек, среди которых трое работников стадиона. Примечательно, что незадолго до обнаружения гранаты из спортзала вышла группа подростков и взрослых после тренировки. По предварительным данным, речь идёт о страйкбольной гранате, однако точно это станет известно лишь после того, как её изучат сапёры, которые со вчерашнего вечера на месте ЧП так и не появлялись.