В Подмосковье нашли гранату, но сапёры 15 часов не приезжают на её разминирование
SHOT: Возле футбольного стадиона "Сатурн" в Раменском нашли гранату
В подмосковном Раменском возле футбольного стадиона "Сатурн" обнаружили гранату, однако местные сапёры 15 часов не приезжают на её разминирование. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Подозрительный предмет возле шлагбаума накануне вечером нашёл охранник. Территорию тут же оцепили и вывели 12 человек, среди которых трое работников стадиона. Примечательно, что незадолго до обнаружения гранаты из спортзала вышла группа подростков и взрослых после тренировки. По предварительным данным, речь идёт о страйкбольной гранате, однако точно это станет известно лишь после того, как её изучат сапёры, которые со вчерашнего вечера на месте ЧП так и не появлялись.
Ранее Лайф рассказывал, как в Красноярске на ручке двери стоматологической клиники обнаружили гранату Ф-1, чёрный рюкзак, две ёмкости с неизвестной жидкостью и кусок картона с надписью "Бум". Оставить всё это мог бывший муж владелицы, который до сих пор не может смириться с разводом.