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15 марта, 14:13

В Подмосковье нашли гранату, но сапёры 15 часов не приезжают на её разминирование

SHOT: Возле футбольного стадиона "Сатурн" в Раменском нашли гранату

В подмосковном Раменском возле футбольного стадиона "Сатурн" обнаружили гранату, однако местные сапёры 15 часов не приезжают на её разминирование. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Подозрительный предмет возле шлагбаума накануне вечером нашёл охранник. Территорию тут же оцепили и вывели 12 человек, среди которых трое работников стадиона. Примечательно, что незадолго до обнаружения гранаты из спортзала вышла группа подростков и взрослых после тренировки. По предварительным данным, речь идёт о страйкбольной гранате, однако точно это станет известно лишь после того, как её изучат сапёры, которые со вчерашнего вечера на месте ЧП так и не появлялись.

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SHOT

Артур Белкин
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