В одном из парков на северо-западе Москвы обнаружили противотанковую мину

Противотанковую мину обнаружила одна из жительниц московского района Строгино. Как сообщает Shot со ссылкой на источник, сейчас на место происшествия выдвинулись экстренные службы.

По данным телеграм-канала, предмет, похожий на взрывное устройство, был найден у памятника в одном из парков. Остальные подробности инцидента выясняются.