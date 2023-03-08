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8 марта, 17:05

В одном из парков на северо-западе Москвы обнаружили противотанковую мину

Противотанковую мину обнаружила одна из жительниц московского района Строгино. Как сообщает Shot со ссылкой на источник, сейчас на место происшествия выдвинулись экстренные службы.

По данным телеграм-канала, предмет, похожий на взрывное устройство, был найден у памятника в одном из парков. Остальные подробности инцидента выясняются.

Мужчину в камуфляже с "автоматом" задержали в Ростовской области

Мужчину в камуфляже с "автоматом" задержали в Ростовской области

Ранее, 6 марта, Лайф сообщал, что в Домодедове задержали мужчину с гранатой, угрожавшего взорвать военкомат. Злоумышленник в камуфляжной форме забежал в здание комиссариата, выкрикнул угрозы и скрылся. Его взяли в 800 метрах от военкомата. Граната оказалась муляжом.

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Наталья Исакова
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