Мужчину в камуфляже с "автоматом" задержали в Ростовской области

Подозрительного гражданина в камуфляже, разгуливающего по улицам города, быстро заметили местные жители, которые и обратились в полицию. Сейчас 27-летний задержанный объясняет сотрудникам правоохранительных органов мотивы действий. Кроме того, беседу с полицейскими ведёт и его приятель, который выглядел менее экстравагантно, но поддержал знакомого во время "прогулки". В местных пабликах в соцсетях очевидцы утверждают, что при себе у мужчин, помимо похожих на оружие предметов, якобы был пакет со сковородками.