Мужчину в камуфляже с "автоматом" задержали в Ростовской области
В городе Шахты Ростовской области задержали "вооружённого" мужчину в военной форме. Как сообщает SHOT, оружие оказалось игрушечным.
Мужчину в камуфляже с "автоматом" задержали в Ростовской области. Видео © Telegram / SHOT
Подозрительного гражданина в камуфляже, разгуливающего по улицам города, быстро заметили местные жители, которые и обратились в полицию. Сейчас 27-летний задержанный объясняет сотрудникам правоохранительных органов мотивы действий. Кроме того, беседу с полицейскими ведёт и его приятель, который выглядел менее экстравагантно, но поддержал знакомого во время "прогулки". В местных пабликах в соцсетях очевидцы утверждают, что при себе у мужчин, помимо похожих на оружие предметов, якобы был пакет со сковородками.
Ранее, 6 марта, Лайф сообщал, что в Домодедове задержали мужчину с гранатой, угрожавшего взорвать военкомат. Злоумышленник в камуфляжной форме забежал в здание комиссариата, выкрикнул угрозы и скрылся. Его взяли в 800 метрах от военкомата. Граната оказалась муляжом.
Telegram / SHOT