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13 марта, 05:44

В Красноярске на двери стоматологии нашли гранату, которую мог оставить бывший муж хозяйки

SHOT: На ручке двери стоматологии в Красноярске обнаружили гранату Ф-1

В Красноярске на ручке двери стоматологической клиники "Академия улыбки" обнаружили гранату Ф-1, чёрный рюкзак, две ёмкости с неизвестной жидкостью и кусок картона с надписью "Бум". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Своеобразный сюрприз обнаружили сотрудники клиники, которые пришли на работу. Они же вызвали полицейских, которые оцепили территорию и вывели жильцов дома, в котором находится стоматология. Оказалось, что граната — муляж. По словам хозяйки клиники, такой "подарок" мог оставить её бывший муж, который не может смириться с разводом и угрожал поджечь стоматологию и саму женщину. Теперь в обстоятельствах истории разбирается полиция.

Лайф узнал, что было в записке с муляжом гранаты, которую прислали в Липецке на 8 Марта

Лайф узнал, что было в записке с муляжом гранаты, которую прислали в Липецке на 8 Марта

Ранее Лайф рассказывал, что в Липецке как минимум трём женщинам прислали букеты цветов, внутри которых находились гранаты Ф-1, а также письма с угрозами.

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ИТАР-ТАСС / Антон Буценко

Артур Белкин
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