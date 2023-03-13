В Красноярске на двери стоматологии нашли гранату, которую мог оставить бывший муж хозяйки

В Красноярске на ручке двери стоматологической клиники "Академия улыбки" обнаружили гранату Ф-1, чёрный рюкзак, две ёмкости с неизвестной жидкостью и кусок картона с надписью "Бум". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Своеобразный сюрприз обнаружили сотрудники клиники, которые пришли на работу. Они же вызвали полицейских, которые оцепили территорию и вывели жильцов дома, в котором находится стоматология. Оказалось, что граната — муляж. По словам хозяйки клиники, такой "подарок" мог оставить её бывший муж, который не может смириться с разводом и угрожал поджечь стоматологию и саму женщину. Теперь в обстоятельствах истории разбирается полиция.