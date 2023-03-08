В Липецке три женщины получили на 8 Марта букеты цветов с муляжами гранат

В Липецке как минимум трём женщинам прислали очень необычные букеты цветов на 8 Марта. В каждом из них находились ручные гранаты Ф-1. По данным Лайфа, одной из получательниц стала помощник прокурора Советского района города: ей доставили презент из киоска на улице Гагарина. К "бомбическому" букету прилагалось письмо с угрозами. Как выяснилось позже, в цветочный магазин букет принесла неизвестная женщина. Её разыскивают. Видео с места происшествия публикует депутат Липецкого облсовета Иван Косилов.

Место обнаружения одного из букетов с муляжом гранаты. Видео © Telegram \ deplipik/74

Аналогичная ситуация произошла в доме на Площади Победы. Там девушка обнаружила гранату в коробке, к которой также прилагалась записка с угрозами. Отправитель посылки неизвестен. А ещё гранату получила жена директора завода станков по чистке металлов "Технолит".

Все гранаты оказались ненастоящими. Власти Липецкой области попросили жителей региона не принимать посылки от незнакомцев, чтобы не стать очередными получателями подобных презентов.