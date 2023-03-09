Лайф узнал, что было в записке с муляжом гранаты, которую прислали в Липецке на 8 Марта
Появилось фото муляжа гранаты, доставленного с цветами в жилой дом в Липецке на 8 Марта
SHOT опубликовал фото одного из муляжей гранаты Ф-1, массовая рассылка которых произошла в Липецке. По данным телеграм-канала, такие "подарки" на 8 Марта вместе с цветами получили жители нескольких домов в городе.
Муляж гранаты, который доставили вместе с цветами в жилой дом в Липецке. Фото © Telegram / SHOT
Депутат Липецкого облсовета Иван Косилов рассказал, что одну из таких посылок прислали его соседу. Помимо муляжа в коробке лежала записка с угрозами, которая начиналась словами "Судный день настал!". Доставила посылку обычная курьерская служба, отправитель пока не известен. Всего же муляжи гранат получили жители пяти домов:
- 12:10 — проспект Победы, дом 3;
- 13:48 — улица Стаханова, дом 59;
- 14:25 — проспект Победы, дом 106;
- 17:04 — улица Коммунальная, дом 9;
- 18:05 — улица Желябова, дом 12.
Обстановка возле дома в Липецке, куда доставили муляж гранаты Ф-1. Видео © Telegram / SHOT
Возбуждено уголовное дело. Напомним, ранее сообщалось, что одну из посылок получила помощник прокурора Советского района Липецка, а другую — жена директора завода станков по чистке металлов "Технолит".
Telegram / SHOT