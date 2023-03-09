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9 марта, 08:37

Лайф узнал, что было в записке с муляжом гранаты, которую прислали в Липецке на 8 Марта

Появилось фото муляжа гранаты, доставленного с цветами в жилой дом в Липецке на 8 Марта

SHOT опубликовал фото одного из муляжей гранаты Ф-1, массовая рассылка которых произошла в Липецке. По данным телеграм-канала, такие "подарки" на 8 Марта вместе с цветами получили жители нескольких домов в городе.

Муляж гранаты, который доставили вместе с цветами в жилой дом в Липецке. Фото © Telegram / SHOT

Муляж гранаты, который доставили вместе с цветами в жилой дом в Липецке. Фото © Telegram / SHOT

Депутат Липецкого облсовета Иван Косилов рассказал, что одну из таких посылок прислали его соседу. Помимо муляжа в коробке лежала записка с угрозами, которая начиналась словами "Судный день настал!". Доставила посылку обычная курьерская служба, отправитель пока не известен. Всего же муляжи гранат получили жители пяти домов:

  • 12:10 — проспект Победы, дом 3;
  • 13:48 — улица Стаханова, дом 59;
  • 14:25 — проспект Победы, дом 106;
  • 17:04 — улица Коммунальная, дом 9;
  • 18:05 — улица Желябова, дом 12.

Обстановка возле дома в Липецке, куда доставили муляж гранаты Ф-1. Видео © Telegram / SHOT

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Возбуждено уголовное дело. Напомним, ранее сообщалось, что одну из посылок получила помощник прокурора Советского района Липецка, а другую — жена директора завода станков по чистке металлов "Технолит".

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Никонов
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