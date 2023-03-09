Лайф узнал, что было в записке с муляжом гранаты, которую прислали в Липецке на 8 Марта

SHOT опубликовал фото одного из муляжей гранаты Ф-1, массовая рассылка которых произошла в Липецке. По данным телеграм-канала, такие "подарки" на 8 Марта вместе с цветами получили жители нескольких домов в городе.

Муляж гранаты, который доставили вместе с цветами в жилой дом в Липецке. Фото © Telegram / SHOT

Депутат Липецкого облсовета Иван Косилов рассказал, что одну из таких посылок прислали его соседу. Помимо муляжа в коробке лежала записка с угрозами, которая начиналась словами "Судный день настал!". Доставила посылку обычная курьерская служба, отправитель пока не известен. Всего же муляжи гранат получили жители пяти домов:

12:10 — проспект Победы, дом 3;

13:48 — улица Стаханова, дом 59;

14:25 — проспект Победы, дом 106;

17:04 — улица Коммунальная, дом 9;

18:05 — улица Желябова, дом 12.

Обстановка возле дома в Липецке, куда доставили муляж гранаты Ф-1. Видео © Telegram / SHOT