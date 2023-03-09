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9 марта, 08:07

Конфликт в баре на Ставрополье закончился взрывом гранаты

Пять человек пострадали в результате взрыва в Ставропольском крае

<p>Место взрыва гранаты в городе Изобильном Ставропольского края. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/42353" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Место взрыва гранаты в городе Изобильном Ставропольского края. Фото © Mash

Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в баре в городе Изобильном Ставропольского края. Как уточнили местные власти, взрывное устройство применил один из гостей в ходе бытового конфликта.

"Рано утром 9 марта некоторые жители домов в районе автовокзала города Изобильного услышали хлопок. По предварительным данным, в одном из заведений произошёл конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. По данным Минздрава, пострадало пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает", — сообщил в телеграм-канале и.о. главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов.

Как уточняет Mash, поссорившиеся мужчины вышли на улицу, там один из них и применил гранату. СК уже установил личности участников потасовки, проводится проверка.

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

В пятиэтажке в Чите, где прогремел взрыв, газа не было три года до сегодняшнего дня

А ранее сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в Чите. Разрушенными оказались не менее пяти квартир. Шесть человек пострадали, погибших нет. В качестве причины происшествия ранее называлась разгерметизация газового баллона.

Александра Вишнякова
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