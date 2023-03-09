Конфликт в баре на Ставрополье закончился взрывом гранаты

Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в баре в городе Изобильном Ставропольского края. Как уточнили местные власти, взрывное устройство применил один из гостей в ходе бытового конфликта.

"Рано утром 9 марта некоторые жители домов в районе автовокзала города Изобильного услышали хлопок. По предварительным данным, в одном из заведений произошёл конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. По данным Минздрава, пострадало пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает", — сообщил в телеграм-канале и.о. главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов.