Во дворе жилого дома в Белгороде взорвалась граната, один человек погиб
Губернатор Гладков: Один человек погиб и двое пострадали из-за гранаты в Белгороде
Во дворе частного жилого дома в Белгороде произошло ЧП — взорвалась граната, убив одного человека и ранив ещё двоих. Об этом сообщил в понедельник губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. По предварительным данным, "украинского" следа в произошедшей трагедии нет — жители этого дома вели асоциальный образ жизни.
"Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы", — сообщил Гладков.
Ранее Лайф писал, что работников птицефабрики под Белгородом пришлось срочно спасать из-под обстрела ВСУ. Это произошло в Новой Таволжанке. Под огонь украинской армии попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания.
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