Во дворе жилого дома в Белгороде взорвалась граната, один человек погиб

Во дворе частного жилого дома в Белгороде произошло ЧП — взорвалась граната, убив одного человека и ранив ещё двоих. Об этом сообщил в понедельник губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. По предварительным данным, "украинского" следа в произошедшей трагедии нет — жители этого дома вели асоциальный образ жизни.