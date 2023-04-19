Найденная в подъезде жилого дома в Москве граната оказалась муляжом
Граната Ф-1, найденная сегодня в подъезде жилого дома на улице Большой Филёвской в Москве, оказалась муляжом. Об этом сообщил источник Лайфа.
Дом, где обнаружили муляж гранаты. Видео © LIFE
Прибывшие на место сапёры выяснили, что предмет не представляет никакой опасности. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Как сообщал Лайф, на первом этаже в подъезде за электрощитком кто-то спрятал гранату. Когда её обнаружили, вызвали полицию. Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали жителей.
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