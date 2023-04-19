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19 апреля, 08:32

Найденная в подъезде жилого дома в Москве граната оказалась муляжом

Граната Ф-1, найденная сегодня в подъезде жилого дома на улице Большой Филёвской в Москве, оказалась муляжом. Об этом сообщил источник Лайфа.

Дом, где обнаружили муляж гранаты. Видео © LIFE

Прибывшие на место сапёры выяснили, что предмет не представляет никакой опасности. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Как сообщал Лайф, на первом этаже в подъезде за электрощитком кто-то спрятал гранату. Когда её обнаружили, вызвали полицию. Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали жителей.

Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в Москве

Гранату обнаружили у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в Москве

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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