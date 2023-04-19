Найденная в подъезде жилого дома в Москве граната оказалась муляжом

Граната Ф-1, найденная сегодня в подъезде жилого дома на улице Большой Филёвской в Москве, оказалась муляжом. Об этом сообщил источник Лайфа.

Дом, где обнаружили муляж гранаты. Видео © LIFE

Прибывшие на место сапёры выяснили, что предмет не представляет никакой опасности. Сейчас на месте происшествия работает полиция.