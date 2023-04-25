Неизвестный беспилотник с камерой и микрофоном упал в Подмосковье

Неизвестный дрон-разведчик рухнул в Московской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

БПЛА с камерой, без опознавательных знаков, упал на территории СНТ "Уголёк" в Богородском городском округе, в нескольких километрах от СНТ "Заря", где накануне нашли украинский ударный дрон UJ-22 Airborne.

Найденный летательный аппарат размером 30х40 сантиметров — чёрный с красными лопастями. Он был оснащён не только камерой, но и микрофоном. За несколько часов до этого женщина видела чёрный беспилотник, пролетавший над подмосковным городом Серпухов. Она сообщила в полицию. На месте инцидента сейчас работают экстренные службы.