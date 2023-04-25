Неизвестный беспилотник с камерой и микрофоном упал в Подмосковье
Неизвестный дрон-разведчик рухнул в Подмосковье
Неизвестный дрон-разведчик рухнул в Московской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
БПЛА с камерой, без опознавательных знаков, упал на территории СНТ "Уголёк" в Богородском городском округе, в нескольких километрах от СНТ "Заря", где накануне нашли украинский ударный дрон UJ-22 Airborne.
Найденный летательный аппарат размером 30х40 сантиметров — чёрный с красными лопастями. Он был оснащён не только камерой, но и микрофоном. За несколько часов до этого женщина видела чёрный беспилотник, пролетавший над подмосковным городом Серпухов. Она сообщила в полицию. На месте инцидента сейчас работают экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал о падении в Подмосковье ударного беспилотника украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки. Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в трёхстах метрах от её дома. Лайф публиковал видео обломков дрона.
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