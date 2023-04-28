Несколько беспилотников атаковали электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь

Массированная атака беспилотников зафиксирована на электроподстанции в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Как сообщает SHOT, в ней могло участвовать до пяти аппаратов, два из них были поражены системой ПВО.

По предварительным данным, БПЛА смогли сбросить на территорию подстанции два снаряда. Пострадавших нет, повреждения незначительные.