Несколько беспилотников атаковали электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь
Массированная атака беспилотников зафиксирована на электроподстанции в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Как сообщает SHOT, в ней могло участвовать до пяти аппаратов, два из них были поражены системой ПВО.
По предварительным данным, БПЛА смогли сбросить на территорию подстанции два снаряда. Пострадавших нет, повреждения незначительные.
А ранее Лайф сообщал, что вчера вечером другой беспилотник самолётного типа заметили у автомобильного пункта пропуска Нехотеевка в Белгородском районе, расположенного на границе с Украиной. Пограничники посадили дрон на землю, после чего взорвали аппарат.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo