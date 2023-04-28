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Регион
Опубликовано 28 апреля 2023, 10:36
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Несколько беспилотников атаковали электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь

Массированная атака беспилотников зафиксирована на электроподстанции в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Как сообщает SHOT, в ней могло участвовать до пяти аппаратов, два из них были поражены системой ПВО.

По предварительным данным, БПЛА смогли сбросить на территорию подстанции два снаряда. Пострадавших нет, повреждения незначительные.

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А ранее Лайф сообщал, что вчера вечером другой беспилотник самолётного типа заметили у автомобильного пункта пропуска Нехотеевка в Белгородском районе, расположенного на границе с Украиной. Пограничники посадили дрон на землю, после чего взорвали аппарат.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Алексей Берковиц
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