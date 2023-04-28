Коптер ВСУ пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был уничтожен

Как сообщает SHOT, украинский беспилотник с двумя СВУ (предположительно, ВОГ-17) атаковал автомобиль российских военных у села Бутырки Валуйского района.

Коптер промахнулся, сбросив взрывные устройства рядом с внедорожником. Машину лишь немного задело осколками — удалось увернуться. Улететь назад дрону не позволили, он был уничтожен. Пострадавших нет.