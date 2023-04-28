КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 07:30

Коптер ВСУ пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был уничтожен

Как сообщает SHOT, украинский беспилотник с двумя СВУ (предположительно ВОГ-17) атаковал автомобиль россикйских военных у села Бутырки Валуйского района.

Коптер промахнулся, сбросив взрывные устройства рядом с внедорожником. Машину лишь немного задело осколками — удалось "увернуться". Улететь назад дрону не позволили, он был уничтожен. Пострадавших нет.

Беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе под Белгородом, но оно не сдетонировало

Беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе под Белгородом, но оно не сдетонировало

А ранее Лайф сообщал, что вчера вечером другой беспилотник самолётного типа заметили у автомобильного пункта пропуска Нехотеевка в Белгородском районе, расположенного на границе с Украиной. Пограничники посадили дрон на землю, после чего взорвали аппарат.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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