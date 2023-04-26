Беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе под Белгородом, но оно не сдетонировало

Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, устройство не сдетонировало. В результате инцидента никто не пострадал, каких-либо разрушений на подстанции нет.