Беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе под Белгородом, но оно не сдетонировало
Беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в Белгородской области
Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, устройство не сдетонировало. В результате инцидента никто не пострадал, каких-либо разрушений на подстанции нет.
Как сообщал Лайф, украинские войска в понедельник, 24 апреля, десять раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. ВСУ целились в электроподстанцию и средства наблюдения.
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