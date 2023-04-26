КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 05:27

Беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе под Белгородом, но оно не сдетонировало

Беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в Белгородской области

Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, устройство не сдетонировало. В результате инцидента никто не пострадал, каких-либо разрушений на подстанции нет.

Неизвестный беспилотник с камерой и микрофоном упал в Подмосковье

Неизвестный беспилотник с камерой и микрофоном упал в Подмосковье

Как сообщал Лайф, украинские войска в понедельник, 24 апреля, десять раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. ВСУ целились в электроподстанцию и средства наблюдения.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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