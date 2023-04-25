ВСУ в понедельник десять раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Украинские войска в понедельник, 24 апреля, десять раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. ВСУ целились в электроподстанцию и средства наблюдения, сообщил телеграм-канал SHOT.
В 09:25 пограничники электронным ружьём сбили беспилотник Switchblade американского производства. При падении взорвалось СВУ, никто не пострадал. Это произошло у села Муром Шебекинского района в пятистах метрах от границы с Украиной.
Примерно в это же время атаковали хутор Лозовая Рудка Борисовского района (650 метров от границы). БПЛА сбросил несколько боеприпасов (предположительно, ВОГ-17). Никто не пострадал. А в 13:30 неустановленный дрон-камикадзе рухнул и взорвался у села Орловка Белгородского района (13 километров от границы). Никто не пострадал.
В 13:40 беспилотник сбросил мину 82 мм на электроподстанцию "Ржевка" в селе Нежеголь Шебекинского района (10 километров от границы). Боеприпас не сдетонировал. Повреждений и пострадавших нет. В 15:20 в селе Красное Шебекинского района (1,2 километра от границы) дрон сбросил две французские осколочные гранаты LU213. Одна сдетонировала, но, к счастью, никто не пострадал.
В 16:05 ещё один дрон-камикадзе (предположительно, снова Switchblade) рухнул и взорвался у села Муром. Обошлось без разрушений и пострадавших. В 16:55 снова сбросили два ВОГа у села Лозовая Рудка. Атака была безуспешна. В 17:30 в Марьине Шебекинского района (1,5 километра от границы) прилетел ещё один ВОГ, никто не пострадал.
В 18:50 такой же боеприпас был сброшен на село Середа Шебекинского района (55 метров от границы). Также никто не пострадал. А в 20:00 ударный беспилотник (предположительно, дрон FPV) упал и сдетонировал у села Вериговка Валуйского района (1,2 километра от границы). Повреждена уличная камера наблюдения. Пострадавших нет.
Напомним, сегодня утром под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины попал посёлок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области. Обошлось без пострадавших, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Unsplash