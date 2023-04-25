ВСУ в понедельник десять раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Украинские войска в понедельник, 24 апреля, десять раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. ВСУ целились в электроподстанцию и средства наблюдения, сообщил телеграм-канал SHOT.

В 09:25 пограничники электронным ружьём сбили беспилотник Switchblade американского производства. При падении взорвалось СВУ, никто не пострадал. Это произошло у села Муром Шебекинского района в пятистах метрах от границы с Украиной.

Примерно в это же время атаковали хутор Лозовая Рудка Борисовского района (650 метров от границы). БПЛА сбросил несколько боеприпасов (предположительно, ВОГ-17). Никто не пострадал. А в 13:30 неустановленный дрон-камикадзе рухнул и взорвался у села Орловка Белгородского района (13 километров от границы). Никто не пострадал.

В 13:40 беспилотник сбросил мину 82 мм на электроподстанцию "Ржевка" в селе Нежеголь Шебекинского района (10 километров от границы). Боеприпас не сдетонировал. Повреждений и пострадавших нет. В 15:20 в селе Красное Шебекинского района (1,2 километра от границы) дрон сбросил две французские осколочные гранаты LU213. Одна сдетонировала, но, к счастью, никто не пострадал.

В 16:05 ещё один дрон-камикадзе (предположительно, снова Switchblade) рухнул и взорвался у села Муром. Обошлось без разрушений и пострадавших. В 16:55 снова сбросили два ВОГа у села Лозовая Рудка. Атака была безуспешна. В 17:30 в Марьине Шебекинского района (1,5 километра от границы) прилетел ещё один ВОГ, никто не пострадал.

В 18:50 такой же боеприпас был сброшен на село Середа Шебекинского района (55 метров от границы). Также никто не пострадал. А в 20:00 ударный беспилотник (предположительно, дрон FPV) упал и сдетонировал у села Вериговка Валуйского района (1,2 километра от границы). Повреждена уличная камера наблюдения. Пострадавших нет.