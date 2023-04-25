У границы с Украиной обстрелян посёлок
Гладков: ВСУ обстреляли в Белгородской области посёлок Ленинский
В Белгородской области под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины попал посёлок Ленинский Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. В результате прилёта снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Гладкова, также получила повреждения линия электропередачи. На месте ЧП уже работают аварийные и оперативные службы региона.
Как сообщал Лайф, в минувшие выходные Вооружённые силы Украины восемь раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. Один человек был ранен.