КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 04:42

У границы с Украиной обстрелян посёлок

Гладков: ВСУ обстреляли в Белгородской области посёлок Ленинский

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины попал посёлок Ленинский Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела посёлка Ленинский. Фото © SHOT

Последствия обстрела посёлка Ленинский. Фото © SHOT

"Пострадавших нет. В результате прилёта снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях", — написал он в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела посёлка Ленинский. Фото © SHOT

Последствия обстрела посёлка Ленинский. Фото © SHOT

По словам Гладкова, также получила повреждения линия электропередачи. На месте ЧП уже работают аварийные и оперативные службы региона.

Дрон ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области

Дрон ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области

Как сообщал Лайф, в минувшие выходные Вооружённые силы Украины восемь раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. Один человек был ранен.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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