У границы с Украиной обстрелян посёлок

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины попал посёлок Ленинский Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела посёлка Ленинский. Фото © SHOT

"Пострадавших нет. В результате прилёта снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях", — написал он в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела посёлка Ленинский. Фото © SHOT

По словам Гладкова, также получила повреждения линия электропередачи. На месте ЧП уже работают аварийные и оперативные службы региона.