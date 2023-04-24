В воскресенье ВСУ восемь раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Вооружённые силы Украины вчера восемь раз атаковали Белгородскую область беспилотниками, сообщает SHOT. Один человек ранен, повреждена вышка связи и трансформатор.

Как уточняет телеграм-канал, первые две атаки произошли около 10:00. У села Муром Шебекинского района (3,8 км от границы) сбросили взрывчатку на вышку связи, повредили на ней камеру видеонаблюдения. Второй беспилотник сбросил взрывчатку "в молоко" в километре от этого места.

Через полчаса дрон прилетел в село Середа того же района. Пограничники лишили его связи электронным ружьём, БПЛА упал и взорвался. Пострадавших нет.

Ещё через 10 минут украинский беспилотник скинул взрывное устройство у села Новостроевка-2 Грайворонского района (1,8 км от границы). В это же время второй дрон сбросил сразу три боеприпаса (предположительно, ВОГ-17) у села Сподарюшино в том же районе. Никто не пострадал.

В 14:20 безуспешно сбросили два ВОГа у села Лозовая Рудка Борисовского района (650 метров от границы).

Около 18:00 пограничники электронным ружьём посадили БПЛА снова у села Муром, обошлось без детонации.

Уже около 20:00 беспилотник самолётного типа сбросил СВУ у села Орловка Белгородского района (13 км от границы). Пострадал один человек и повреждён дизельный трансформатор.