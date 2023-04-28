Российские пограничники взорвали украинский дрон в Белгородской области

Российские пограничники взорвали украинский БПЛА, который пересёк границу РФ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне в пятом часу вечера беспилотник самолётного типа заметили у автомобильного пункта пропуска Нехотеевка в Белгородском районе, расположенного на границе с Украиной. Пограничники посадили дрон на землю, после чего взорвали аппарат. Нёс ли он боеприпасы, не уточняется. Пострадавших и разрушений нет.

Предположительно, этот БПЛА запустили со стороны села Окоп Харьковской области.