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28 апреля, 05:10

Российские пограничники взорвали украинский дрон в Белгородской области

SHOT: Пограничники РФ посадили и взорвали дрон ВСУ в Белгородской области

Российские пограничники взорвали украинский БПЛА, который пересёк границу РФ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне в пятом часу вечера беспилотник самолётного типа заметили у автомобильного пункта пропуска Нехотеевка в Белгородском районе, расположенного на границе с Украиной. Пограничники посадили дрон на землю, после чего взорвали аппарат. Нёс ли он боеприпасы, не уточняется. Пострадавших и разрушений нет.

Предположительно, этот БПЛА запустили со стороны села Окоп Харьковской области.

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Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника. Однако, несмотря на то что БПЛА летели на малой высоте, их всё равно обнаружили и сбили средства ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

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Twitter / EllGree

Никита Никонов
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