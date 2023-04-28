Российские пограничники взорвали украинский дрон в Белгородской области
SHOT: Пограничники РФ посадили и взорвали дрон ВСУ в Белгородской области
Российские пограничники взорвали украинский БПЛА, который пересёк границу РФ. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, накануне в пятом часу вечера беспилотник самолётного типа заметили у автомобильного пункта пропуска Нехотеевка в Белгородском районе, расположенного на границе с Украиной. Пограничники посадили дрон на землю, после чего взорвали аппарат. Нёс ли он боеприпасы, не уточняется. Пострадавших и разрушений нет.
Предположительно, этот БПЛА запустили со стороны села Окоп Харьковской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника. Однако, несмотря на то что БПЛА летели на малой высоте, их всё равно обнаружили и сбили средства ПВО. Пострадавших и разрушений нет.