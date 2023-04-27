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Регион
Опубликовано 27 апреля 2023, 12:43
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Украинские войска пытались ударить по Курской АЭС с помощью беспилотника

Mash: ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника

Жители Курской области сняли работу ПВО. Обложка © Telegram / Mash

Жители Курской области сняли работу ПВО. Обложка © Telegram / Mash

Украинская сторона предприняла неудачную попытку атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Прилёт отбила российская ПВО, сообщил Mash.

По данным телеграм-канала, ВСУ открыли огонь по району крупнейшей в регионе атомной электростанции вчера, около одиннадцати часов вечера. Параллельно с этим сигнал тревоги сработал по всей территории Брянской области.

По предварительной версии, украинская сторона атаковала при помощи беспилотников, которые были запущены с территории Сумской области. Несмотря на то что БПЛА летели на малой высоте, всё равно были обнаружены и сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Украинский беспилотник сбросил две гранаты на подстанцию в Брянской области
Украинский беспилотник сбросил две гранаты на подстанцию в Брянской области

Ранее Лайф рассказывал, что украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области. Вражеский дрон действовал на электроподстанции в селе Нежеголь. К счастью, устройство не сдетонировало.

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Николь Вербер
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