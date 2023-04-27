Украинские войска пытались ударить по Курской АЭС с помощью беспилотника

По данным телеграм-канала, ВСУ открыли огонь по району крупнейшей в регионе атомной электростанции вчера, около одиннадцати часов вечера. Параллельно с этим сигнал тревоги сработал по всей территории Брянской области.

По предварительной версии, украинская сторона атаковала при помощи беспилотников, которые были запущены с территории Сумской области. Несмотря на то что БПЛА летели на малой высоте, всё равно были обнаружены и сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.