Украинские войска пытались ударить по Курской АЭС с помощью беспилотника
Mash: ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника
Жители Курской области сняли работу ПВО. Обложка © Telegram / Mash
Украинская сторона предприняла неудачную попытку атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Прилёт отбила российская ПВО, сообщил Mash.
По данным телеграм-канала, ВСУ открыли огонь по району крупнейшей в регионе атомной электростанции вчера, около одиннадцати часов вечера. Параллельно с этим сигнал тревоги сработал по всей территории Брянской области.
По предварительной версии, украинская сторона атаковала при помощи беспилотников, которые были запущены с территории Сумской области. Несмотря на то что БПЛА летели на малой высоте, всё равно были обнаружены и сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области. Вражеский дрон действовал на электроподстанции в селе Нежеголь. К счастью, устройство не сдетонировало.