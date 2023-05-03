В ударе по резервуарам с топливом на Кубани участвовали два БПЛА, один из них был сбит
SHOT: В атаке на нефтебазу в Краснодарском крае участвовали два беспилотника
В атаке на нефтебазу в Краснодарском крае участвовали два беспилотника, однако один из них был сбит на подлёте. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Видео © SHOT
К настоящему моменту весь персонал энергетической станции эвакуирован, территория оцеплена. Огонь распространился на площади около 1200 квадратных метров, а к его тушению привлекли более 200 человек и пять пожарных поездов.
Напомним, о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района стало известно сегодня ночью. Информацию о произошедшем подтвердил и губернатор региона Вениамин Кондратьев. Позже выяснилось, что причиной возгорания стала атака БПЛА.
телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева