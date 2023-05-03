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3 мая, 06:46

В ударе по резервуарам с топливом на Кубани участвовали два БПЛА, один из них был сбит

SHOT: В атаке на нефтебазу в Краснодарском крае участвовали два беспилотника

В атаке на нефтебазу в Краснодарском крае участвовали два беспилотника, однако один из них был сбит на подлёте. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Видео © SHOT

К настоящему моменту весь персонал энергетической станции эвакуирован, территория оцеплена. Огонь распространился на площади около 1200 квадратных метров, а к его тушению привлекли более 200 человек и пять пожарных поездов.

Площадь возгорания резервуара с топливом на Кубани достигла 1,2 тысячи квадратов

Площадь возгорания резервуара с топливом на Кубани достигла 1,2 тысячи квадратов

Напомним, о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района стало известно сегодня ночью. Информацию о произошедшем подтвердил и губернатор региона Вениамин Кондратьев. Позже выяснилось, что причиной возгорания стала атака БПЛА.

Обложка ©

телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Максим Плетнёв
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