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3 мая, 01:45

В Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами

Кондратьев: Резервуар с топливом загорелся в посёлке Волна Краснодарского края

В краснодарском посёлке Волна Темрюкского района горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен ранг повышенной сложности. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.

Резервуар с нефтепродуктами горит в посёлке Волна Темрюкского района. Видео © t.me / SHOT

Информацию о пожаре подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.

"На место стянуты пожарные расчёты, МЧС и экстренные службы. Делается всё возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населённого пункта нет", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что масштабный пожар охватил котельную, магазин и несколько домов в Забайкалье. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Для ликвидации привлекалась помощь из соседних населённых пунктов.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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