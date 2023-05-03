В Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами
Кондратьев: Резервуар с топливом загорелся в посёлке Волна Краснодарского края
В краснодарском посёлке Волна Темрюкского района горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен ранг повышенной сложности. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.
Резервуар с нефтепродуктами горит в посёлке Волна Темрюкского района. Видео © t.me / SHOT
Информацию о пожаре подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.
"На место стянуты пожарные расчёты, МЧС и экстренные службы. Делается всё возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населённого пункта нет", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что масштабный пожар охватил котельную, магазин и несколько домов в Забайкалье. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Для ликвидации привлекалась помощь из соседних населённых пунктов.
t.me / SHOT