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3 мая, 00:04

В Московской области пять человек пострадали из-за пожара в бытовках

<p>Пожар в бытовках в Подмосковной Балашихе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mosoblproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Пожар в бытовках в Подмосковной Балашихе. Обложка © t.me / Прокуратура Московской области

В Подмосковной Балашихе из-за пожара в бытовках пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Пламя охватило 300 кв. м жилой площади.

Локализация пожара в бытовках в Подмосковной Балашихе. Видео © t.me / Прокуратура Московской области

"В Балашихе в микрорайоне Гагарина, дом 41 произошёл пожар в бытовках на площади 300 кв. м. В результате происшествия пострадали пять человек", — цитирует ТАСС источник.

На месте работают пожарные расчёты. К счастью, огонь удалось потушить. По данным прокуратуры, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пожара. Известно, что он начался около девяти вечера. Правоохранителям предстоит выявить ответственных за произошедшее.

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Ранее глава МЧС Александр Куренков рассказал, что в период с 25 апреля по 2 мая 16 населённых пунктов в шести регионах России пострадали от пожаров. Огнём было повреждено более 633 строений, среди них 244 жилых дома.

Анатолий Симоненко
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