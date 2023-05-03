В Московской области пять человек пострадали из-за пожара в бытовках

В Подмосковной Балашихе из-за пожара в бытовках пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Пламя охватило 300 кв. м жилой площади.

Локализация пожара в бытовках в Подмосковной Балашихе. Видео © t.me / Прокуратура Московской области

"В Балашихе в микрорайоне Гагарина, дом 41 произошёл пожар в бытовках на площади 300 кв. м. В результате происшествия пострадали пять человек", — цитирует ТАСС источник.

На месте работают пожарные расчёты. К счастью, огонь удалось потушить. По данным прокуратуры, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пожара. Известно, что он начался около девяти вечера. Правоохранителям предстоит выявить ответственных за произошедшее.